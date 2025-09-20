Visite libre de l’église de Cazenac Église de Cazenac Beynac-et-Cazenac

Visite libre de l’église de Cazenac Église de Cazenac Beynac-et-Cazenac samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église de Cazenac 20 et 21 septembre Église de Cazenac Dordogne

Accès libre & gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Martial de Cazenac

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Martial de Cazenac ouvre ses portes exceptionnellement au public.

Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire et d’architecture, au cœur du village.

Un livret de visite sera mis à disposition sur place pour vous accompagner dans votre découverte.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

De 10 h à 18 h

️ Entrée libre et gratuite

Église de Cazenac 2262 Route de Cazenac 24220 Beynac-et-Cazenac Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Église romane à chevet plat avec transept. Clocher-mur à deux ouvertures. Porche en plein cintre mouluré. Sur la façade d’entrée, une cavité a été réalisée à 1, 50 mètres, probablement destinée à un fanal de cimetière. Le chevet à pignon pointu s’orne, sur son rampant, d’un animal sculpté (chien ?). Choeur, transept et chapelles sont voûtés sur croisées d’ogives.

Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Martial de Cazenac

© Mossot (Wikipédia)