Visite libre de l’église de Domjulien, Église Saint-Julien, Domjulien

Visite libre de l’église de Domjulien 18 – 20 septembre Église Saint-Julien Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église conserve plusieurs objets protégés au titre des Monuments historiques, tels le retable de la crucifixion, la dalle funéraire d’Antoine de Ville, la mise au tombeau, les statues de saint Georges, saint Antoine, saint Julien, la Vierge à l’enfant avec ange, le Christ en croix, la déposition du Christ, les autels, stalles chaire en bois et les bâtons de confrérie en bois polychrome.

Église Saint-Julien 60 Grande Rue, 88800 Domjulien Domjulien 88800 Vosges Grand Est 03 29 07 78 77 L’église, dont la construction remonte au Moyen Âge, est dédiée à saint Julien. Ainsi, sa construction est datée du XIVe siècle. Saint Julien, soldat et martyr, est le protecteur des soldats du village ; tous vous diront que, partis sous sa protection au nombre de 45 à la guerre de 1870, ils en revinrent, tous, sains et saufs. Il n’en fut pas de même, hélas en 1914-18. De l’époque médiévale, l’église Saint-Julien a gardé le chevet gothique du XVe siècle. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la nef fut reconstruite.

L’église, qui lui est dédiée, faisait partie du diocèse de Toul. Le patronage était confié au chapitre de Remiremont qui percevait un quart des grosses dîmes, le curé, un quart, et le seigneur du lieu, la moitié.

Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1925. Certains de ses objects sont également protégés au titre des Monuments historiques, tels que le retable de la crucifixion, la dalle funéraire d’Antoine de Ville, le groupe de pierre de la mise au tombeau, les statues de saint Georges, saint Antoine, saint Julien, la Vierge à l’enfant avec ange, le Christ en croix et la déposition du Christ, le maître-autel, les stalles et la chaire en bois, ainsi que les bâtons de confrérie en bois polychrome.

L’église conserve plusieurs objets protégés au titre des Monuments historiques, tels le retable de la crucifixion, la dalle funéraire d’Antoine de Ville, la mise au tombeau, les statues de saint la à…

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