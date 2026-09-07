Visite libre de l’église de Glandon, Église de Glandon, Glandon

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Glandon 19 et 20 septembre Église de Glandon Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les parties les plus anciennes de cette église datent des XIIe et XIIIe siècles. Elle possède un chœur en cul-de-four, un clocher-porche du XVIIe siècle ainsi qu’une remarquable voûte en châtaignier.

Parmi le mobilier, découvrez notamment une Vierge à l’Enfant en bois du XIIe siècle, une statue représentant saint Jean-Baptiste ainsi qu’un tableau mettant en scène la mort de la Vierge.

Église de Glandon 1 Rue du 19 Mars 1962, 87500 Glandon Glandon 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Les parties les plus anciennes de cette église datent des XIIe et XIIIe siècles. Elle possède un chœur en cul-de-four, un clocher-porche du XVIIe siècle ainsi qu’une remarquable voûte en châtaignier.

©OTI PSTY