Visite libre de l’église de Goulven, Église Saint-Goulven, Goulven

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Goulven 19 et 20 septembre Église Saint-Goulven Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église de Goulven

Église Saint-Goulven Rue de l’Église, 29890 Goulven, France Goulven 29890 Finistère Bretagne +33298834069 https://mairie-goulven.fr/decouvrir/patrimoine Fondée selon la tradition au VIe siècle par saint Goulven, évêque de Léon, l’église actuelle s’inscrit dans un enclos paroissial remarquable du Finistère. Son clocher Renaissance de 58 mètres, édifié entre 1593 et 1638, servait autrefois de repère aux pèlerins. Classée Monument historique dès 1862, elle abrite un riche mobilier ancien, des sculptures polychromes et l’un des plus anciens orgues encore en état de marche du département. Située dans le Pays de Léon, elle participe fortement à l’identité paysagère locale.

Journées Européennes du Patrimoine

©virginie lagadec