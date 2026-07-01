Visite libre de l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge à Lierval, Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, Lierval

Informations pratiques

Visite libre de l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge à Lierval 19 et 20 septembre Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture et visite libre de l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge.

Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge 3 Rue de l’Église, 02860 Lierval Lierval 02860 Aisne Hauts-de-France L’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge est une église du XIIᵉ siècle située à Lierval, en France.

Ouverture et visite libre de l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge.

© Office de tourisme du Pays de Laon