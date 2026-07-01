Visite libre de l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge à Lierval, Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, Lierval
samedi 19 septembre 2026 · Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge · Lierval
Informations pratiques
Visite libre de l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge à Lierval 19 et 20 septembre Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouverture et visite libre de l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge.
Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge 3 Rue de l’Église, 02860 Lierval Lierval 02860 Aisne Hauts-de-France L’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge est une église du XIIᵉ siècle située à Lierval, en France.
Ouverture et visite libre de l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge.
© Office de tourisme du Pays de Laon