Visite libre de l’église de la Sainte-Trinité à Précy-sous-Thil Église de la Sainte-Trinité de Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez cette église paroissiale dont la construction remonte au XIIe siècle et qui a subi de nombreux remaniements depuis.

Découvrez son chœur ogival à chevet plat, son clocher couvert d’ardoise et sa peinture de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle.

Plus d’informations sur www.terres-auxois.fr, ou par téléphone au 03 80 64 57 18 ou au 03 80 64 40 97.

Église de la Sainte-Trinité de Précy-sous-Thil Rue de l’Église, 21390 Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 57 18 [{« link »: « http://www.terres-auxois.fr »}]

© DR