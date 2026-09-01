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VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE LA TRINITÉ ET SAINTE-MARIE DE PRATS BALAGUER Fontpédrouse

samedi 19 septembre 2026 · Fontpédrouse

VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE LA TRINITÉ ET SAINTE-MARIE DE PRATS BALAGUER Fontpédrouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
1, Prats Balaguer
Ville
66360 Fontpédrouse
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Fontpédrouse

VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE LA TRINITÉ ET SAINTE-MARIE DE PRATS BALAGUER

1, Prats Balaguer Fontpédrouse Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église de la Trinité de Prats Balaguer (Fontpédrouse) à travers le monument lui-même, mais aussi l’exposition photo qui lui est consacrée.
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1, Prats Balaguer Fontpédrouse 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie   appcf66@gmail.com

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, come discover the Church of the Trinity in Prats Balaguer (Fontpédrouse) %E0 through the monument itself, as well as the photo exhibition dedicated to it.

L’événement VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE LA TRINITÉ ET SAINTE-MARIE DE PRATS BALAGUER Fontpédrouse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO