VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE LA TRINITÉ ET SAINTE-MARIE DE PRATS BALAGUER Fontpédrouse
samedi 19 septembre 2026 · Fontpédrouse
Informations pratiques
Fontpédrouse
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE LA TRINITÉ ET SAINTE-MARIE DE PRATS BALAGUER
1, Prats Balaguer Fontpédrouse Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église de la Trinité de Prats Balaguer (Fontpédrouse) à travers le monument lui-même, mais aussi l’exposition photo qui lui est consacrée.
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1, Prats Balaguer Fontpédrouse 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie appcf66@gmail.com
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English :
%C0 To celebrate European Heritage Days, come discover the Church of the Trinity in Prats Balaguer (Fontpédrouse) %E0 through the monument itself, as well as the photo exhibition dedicated to it.
L’événement VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE LA TRINITÉ ET SAINTE-MARIE DE PRATS BALAGUER Fontpédrouse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO