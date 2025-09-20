Visite libre de l’église de l’Annonciation, l’Annunziata Urtaca Urtaca

Dates et horaires:

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Située à l’entrée de la Balagne, sur les hauteurs de la vallée de l’Ostriconi, à 26 km de l’Île-Rousse et 50 km de Calvi, l’église de l’Annonciation date du XVIIe siècle.

L’Eglise de l’Annunziata, au centre du vieux quartier « U Tricello », construite en 1640, renferme notamment un tableau représentant Sainte Dévote « Regina di Corsica » et un harmonium monumental de marque Alexandre, classé au titre des monuments historiques.

Deux fois par an, début août et le 6 décembre, la statue de Saint Nicolas, Saint patron du village, y est portée en procession depuis la chapelle située à l’entrée du village. Cette oeuvre, acquise à Bari en Italie, en 1857, entourée de 4 colonnes, pèse 440 Kg ; il faut en général une douzaine d’hommes pour la porter.

Monument emblématique du village d’Urtaca, l’église de l’Annonciation doit être restaurée , une collecte est en cours avec la Fondation du patrimoine.

Voici le lien si vous souhaitez soutenir ce projet : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/notre-dame-de-lannonciation/80570

Visite de L’église Notre-Dame-de-l’Annonciation: entrée libre

