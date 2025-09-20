Visite libre de l’église de Lubilhac. Eglise de Lubilhac Coux

Samedi 20 septembre 2025 de 10h30 à 17h

Visite libre

Eglise de Lubilhac 235, chemin de La Charrière 07000 Coux Coux 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes © Thibault Cuisset.

Construite avant 1179, l’église de Lubilhac est l’un des trois derniers joyaux de l’art roman de la région de Privas, et un monument unique dans le Vivarais. Elle est aujourd’hui inscrite au titre des monuments historiques, depuis 2012.

Haut lieu de patrimoine situé en surplomb de la rivière Ouvèze, l’église de Lubilhac valorise également la création contemporaine à travers des œuvres exceptionnelles de Gérard Garouste, Antoine Poncet ou encore Thomas Houseago.

En 2002, Marc Ladreit de Lacharrière, membre de l’Académie des Beaux-Arts, président de la Fondation Culture & Diversité et président de l’Association pour la mise en valeur de la Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet, a souhaité engager la restauration de ce patrimoine familial et historique, qui s’est achevée en 2010.

Ce projet a été confié à des compagnons, dont un maître sculpteur et un maître verrier. En outre, des techniques anciennes, appuyées sur des sources locales, ont été utilisées sur ce site préservé. Il a également été décidé d’implanter sur le site un olivier millénaire, qui date de la construction de l’église, entouré de plus de 380 oliviers, dans la continuité des oliveraies dont s’entouraient les monastères et les abbayes de l’Ardèche du sud à partir du Moyen-Age.

Enfin, cette restauration s’est accompagnée d’une volonté de valoriser la création contemporaine à Lubilhac, grâce à des œuvres exceptionnelles :

– Des vitraux de Gérard Garouste, l’un des plus grands peintres français, dont les œuvres sont régulièrement exposées au Musée d’Art Moderne de Los Angeles, ou au Musée National d’Art Moderne de Paris, qui lui a consacré une rétrospective en 2008.

– Une sculpture d’Antoine Poncet, membre de l’Académie des Beaux-Arts, spécialiste des bronzes patinés et des marbres, et dont l’œuvre a fait l’objet de nombreuses expositions en France et dans le monde.

– Une sculpture de Thomas Houseago, un des plus grands sculpteurs actuels de renommée internationale, qui travaille sur la figure humaine et dont les œuvres sont installées ou exposées à Londres, Los Angeles, Paris, Berlin, Milan, Bruxelles.

– Une sculpture d’Etienne Martin, un des plus grands sculpteurs français du XXème siècle, dont le travail est placé sous le signe de l’expérimentation, en faisant l’usage notamment de matériaux à priori éloignés du monde de la sculpture.

© Thibault Cuisset.