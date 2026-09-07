Visite libre de l’église de Marieulles, Eglise Saint-Martin, Vezon

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Marieulles 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite libre de l’église de Marieulles

Eglise Saint-Martin Place de la mairie 57420 Marieulles Vezon 57420 Moselle Grand Est 0674410086 https://marieulles.com/patrimoine/ L’église Saint Martin de Marieulles date de plusieurs époques, qui s’échelonnent du XIIIème siècle (Tour carrée) au XVème (choeur)et XVIIIème.

Son clocher fortifié, une tour massive à trois étages et fenêtres de tirs, faisait partie de l’ensemble des églises fortifiées du Pays Messin, destiné à retarder une armée s’avançant sur Metz et à protéger les habitants des pillards.

En 1440, les Lorrains pillent le village de Marieulles. De cette époque date probablement le remaniement du chœur. A l’intérieur, on peut admirer un chœur avec oculus (ouverture arrondie ou en forme d’œil) du XVème siècle.

La nef détruite par un incendie en 1579 fut reconstruite en 1750.

Le Maître-autel date du début du XIXème siècle. L’autel face au peuple a été réalisé en 1991 par un habitant de Vezon avec les douves d’anciennes cuves à vin.

Visite libre de l’église de Marieulles