AGENDA · Labarthe
Visite libre de l’église de Nevèges à Labarthe, Église de Nevèges, Labarthe
samedi 19 septembre 2026 · Église de Nevèges · Labarthe
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Nevèges à Labarthe 19 et 20 septembre Église de Nevèges Tarn-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite libre de l’église de Nevèges, à Labarthe, avec un accueil assuré sur place par M. Ressijac.
Renseignements au 06 75 56 82 72.
Église de Nevèges Nevèges, 82220 Labarthe Labarthe 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie
Visite libre de l’Eglise de Nevèges à Labarthe avec un acceuil du lieu par Monsieur RESSIJAC.
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