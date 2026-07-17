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Visite libre de l’église de Nevèges à Labarthe, Église de Nevèges, Labarthe

samedi 19 septembre 2026 · Église de Nevèges · Labarthe

Visite libre de l’église de Nevèges à Labarthe, Église de Nevèges, Labarthe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Nevèges
Adresse
Nevèges, 82220 Labarthe
Ville
82220 Labarthe
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre de l’église de Nevèges à Labarthe 19 et 20 septembre Église de Nevèges Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite libre de l’église de Nevèges, à Labarthe, avec un accueil assuré sur place par M. Ressijac.

Renseignements au 06 75 56 82 72.

Église de Nevèges Nevèges, 82220 Labarthe Labarthe 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie
Visite libre de l’Eglise de Nevèges à Labarthe avec un acceuil du lieu par Monsieur RESSIJAC.

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