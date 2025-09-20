Visite libre de l’église de Saint Aubin La Plaine Église Saint-Aubin-la-Plaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’église de Saint Aubin La Plaine.

Edifice religieux inscrit aux monuments historiques et dont les trois retables sont classées aux monuments historiques

Église Rue de l’Église 85210 SAINT AUBIN LA PLAINE Saint-Aubin-la-Plaine 85210 Vendée Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Commune de Saint Aubin La Plaine