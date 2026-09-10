Visite libre de l’église de Saint-Clément-sur-Guye, Église romane Saint-Clément de Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Clément-sur-Guye
samedi 19 septembre 2026 · Église romane Saint-Clément de Saint-Clément-sur-Guye · Saint-Clément-sur-Guye
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Saint-Clément-sur-Guye 19 et 20 septembre Église romane Saint-Clément de Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Clément de Saint-Clément-sur-Guye, un édifice roman des Xe et XIIe siècles, et ses peintures murales représentant des blasons qui ont été restaurées et fixées le 10 août 2017.
Plus d’informations :
https://www.stclement-patrimoine.org/patrimoine_st-clement.htm
https://www.stclement-patrimoine.org/eglise_de_saint-clement-sur-guye.htm
Église romane Saint-Clément de Saint-Clément-sur-Guye Le Bourg 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 87 79 41 58 https://www.stclement-patrimoine.org/patrimoine_st-clement.htm [{« link »: « https://www.stclement-patrimoine.org/patrimoine_st-clement.htm »}, {« link »: « https://www.stclement-patrimoine.org/eglise_de_saint-clement-sur-guye.htm »}] L’église se décompose architecturalement, d’ouest en est, en une nef unique et une travée barlongue, voûtée en plein cintre et possédant deux toits en appentis, travée qui supporte le clocher, et une abside voûtée en cul-de-four,
ou fonctionnellement en une nef, un chœur et un chevet.
Une sacristie s’adosse à l’abside, et un porche à deux versants porté par une ferme de charpente sur poteaux protège l’entrée latérale.
Une haute échelle posée contre la paroi sud sous le clocher constituait le seul moyen d’accéder à l’entrée surélevée de ce dernier et aux cloches.
Le seul matériau de couverture est la lause.
Parmi les éléments de mobilier subsistants figure un tableau signé Pérignon (peintre du XIXe siècle) représentant saint Clément, patron de l’église, pape du Ier siècle.
Elle fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis le 10 octobre 1927.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Clément de Saint-Clément-sur-Guye, un édifice roman des Xe et XIIe siècles, et ses peintures murales représentant …
© Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye
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