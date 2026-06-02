Saint-Étienne-la-Thillaye

Visite libre de l’église de Saint-Etenne-la-Thillaye

Eglise Saint-Étienne-la-Thillaye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Découverte patrimoniale

L’église date du 18e siècle.

Elle est rémaniée au 16e siècle, avec la reconstruction du transept et du choeur.

La charpente remonte au 17e siècle. Sur la façade sud, des graffitis de baeaux à deux mâts, témoignent de la navigation sur la Touques,qui fut navigable jusqu’au 19e siècle.

À l’intérieur, le voûtement est récouvert de motifs d’inspiration végétale.

Retable du 18e siècle.

Venez quand vous voulez, des membres de l’association musique et patrimoine seront présents pour répondre à vos questions sur l’église et les activités de l’association. .

Eglise Saint-Étienne-la-Thillaye 14950 Calvados Normandie

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English : Visite libre de l’église de Saint-Etenne-la-Thillaye

Discovering our heritage

L’événement Visite libre de l’église de Saint-Etenne-la-Thillaye Saint-Étienne-la-Thillaye a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Terre d’Auge Tourisme