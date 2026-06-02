Visite libre de l’église de Saint-Etenne-la-Thillaye Saint-Étienne-la-Thillaye
Visite libre de l’église de Saint-Etenne-la-Thillaye Saint-Étienne-la-Thillaye dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Étienne-la-Thillaye
Visite libre de l’église de Saint-Etenne-la-Thillaye
Eglise Saint-Étienne-la-Thillaye Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Découverte patrimoniale
L’église date du 18e siècle.
Elle est rémaniée au 16e siècle, avec la reconstruction du transept et du choeur.
La charpente remonte au 17e siècle. Sur la façade sud, des graffitis de baeaux à deux mâts, témoignent de la navigation sur la Touques,qui fut navigable jusqu’au 19e siècle.
À l’intérieur, le voûtement est récouvert de motifs d’inspiration végétale.
Retable du 18e siècle.
Venez quand vous voulez, des membres de l’association musique et patrimoine seront présents pour répondre à vos questions sur l’église et les activités de l’association. .
Eglise Saint-Étienne-la-Thillaye 14950 Calvados Normandie
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L’événement Visite libre de l’église de Saint-Etenne-la-Thillaye Saint-Étienne-la-Thillaye a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Terre d’Auge Tourisme