Visite libre de l’église de Saint-Félix, Église Saint-Félix, Saint-Félix

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Saint-Félix Samedi 19 septembre, 09h00 Église Saint-Félix Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Eglise classée en visite libre.

Église Saint-Félix Route de l’église, 16480 Saint-Felix Saint-Félix 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine 05.45.98.73.81

Eglise classée en visite libre

©MAIRIE DE SAINT FELIX