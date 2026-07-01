AGENDA · Saint-Félix
Visite libre de l’église de Saint-Félix, Église Saint-Félix, Saint-Félix
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Félix · Saint-Félix
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Saint-Félix Samedi 19 septembre, 09h00 Église Saint-Félix Charente
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Eglise classée en visite libre.
Église Saint-Félix Route de l’église, 16480 Saint-Felix Saint-Félix 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine 05.45.98.73.81
Eglise classée en visite libre
©MAIRIE DE SAINT FELIX