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AGENDA · Saint-Félix

Visite libre de l’église de Saint-Félix, Église Saint-Félix, Saint-Félix

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Félix · Saint-Félix

Visite libre de l’église de Saint-Félix, Église Saint-Félix, Saint-Félix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Félix
Adresse
Route de l'église, 16480 Saint-Felix
Ville
16480 Saint-Félix
Département
Charente
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’église de Saint-Félix Samedi 19 septembre, 09h00 Église Saint-Félix Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Eglise classée en visite libre.

Église Saint-Félix Route de l’église, 16480 Saint-Felix Saint-Félix 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine 05.45.98.73.81
Eglise classée en visite libre

©MAIRIE DE SAINT FELIX