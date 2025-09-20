Visite libre de l’église de Saint-Germain-les-Paroisses Saint-Germain-les-Paroisses

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Dédiée à Saint-Germain l’Auxerrois, cette église au charme indéniable est parfois datée du XIIᵉ siècle, bien que les premières mentions écrites ne remontent qu’au XVᵉ. Elle connaîtra d’importants remaniements au cours du XIXᵉ siècle.

Église de Saint-Germain-les-Paroisses Saint-Germain-les-Paroisses 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 81 31 61

English :

Dedicated to Saint-Germain l’Auxerrois, this undeniably charming church is sometimes dated to the 12th century, although the first written references to it only date back to the 15th century. It underwent significant alterations during the 19th century.

German :

Diese Kirche, die Saint-Germain l’Auxerrois gewidmet ist, wird manchmal auf das 12. Jahrhundert datiert, obwohl die ersten schriftlichen Erwähnungen erst auf das 15. Jahrhundert zurückgehen. Im 19. Jahrhundert wurde sie stark umgebaut.

Italiano :

Dedicata a Saint-Germain l’Auxerrois, questa chiesa dall’innegabile fascino è talvolta datata al XII secolo, anche se le prime testimonianze scritte risalgono solo al XV secolo. Ha subito importanti modifiche nel corso del XIX secolo.

Espanol :

Dedicada a Saint-Germain l’Auxerrois, esta iglesia de innegable encanto data a veces del siglo XII, aunque los primeros testimonios escritos no se remontan hasta el siglo XV. Sufrió importantes reformas en el siglo XIX.

