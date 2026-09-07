Visite libre de l’église de Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Bio

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Saint-Hilaire 19 et 20 septembre Église Saint-Hilaire Lot

Gratuit. Sans réservation. Tel : 05.65.33.19.02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter le petit village de Bio et profiter de l’ouverture exceptionnelle de l’église !

Église Saint-Hilaire Bourg, 46500 Bio Bio 46500 Lot Occitanie 05 65 33 19 02 Il semble que l’église Saint-Hilaire ait été entièrement reconstruite entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. L’escalier nord et le haut comble de la nef, peut-être destiné à servir de refuge, pourraient dater de cette période.

La construction paraît relativement homogène, mais quelques différences dans le décor des clefs de voûte ou dans la mise en œuvre, notamment dans les encadrements de fenêtre, pourraient faire soupçonner des réparations à l’époque moderne.

Le portail sud a été déplacé à l’ouest sans doute au XIXe siècle. Le clocher et la sacristie ont été construits en 1830.

Des vitraux sont signés et datés de Saint-Blancat de Toulouse en 1925 et de Saint-Blancat Delombre en 1948. Parking.

Venez visiter le petit village de Bio et profiter de l’ouverture exceptionnelle de l’église !

©Pah