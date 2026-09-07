Visite libre de l’église de Saint-Julien-sur-Veyle, Église de Saint-Julien-sur-Veyle, Saint-Julien-sur-Veyle
samedi 19 septembre 2026 · Église de Saint-Julien-sur-Veyle · Saint-Julien-sur-Veyle
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Saint-Julien-sur-Veyle Samedi 19 septembre, 09h00 Église de Saint-Julien-sur-Veyle Ain
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite libre, documentation à disposition.
Église de Saint-Julien-sur-Veyle Impasse de l’église 01540 Saint-Julien-sur-Veyle Saint-Julien-sur-Veyle 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 50 08 51 Église de style Roman XIIème siècle, marqué par l’influence de Cluny, doté portail remarquable et d’un chœur roman. Parking gratuit
Visite libre, documentation à disposition.
©Mairie de Saint-Julien-sur-Veyle