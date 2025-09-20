Visite libre de l’église de Saint-Rémy-sur-Creuse Église de Saint-Rémy Saint-Rémy-sur-Creuse

Visite libre de l’église de Saint-Rémy-sur-Creuse Église de Saint-Rémy Saint-Rémy-sur-Creuse samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église de Saint-Rémy-sur-Creuse 20 et 21 septembre Église de Saint-Rémy Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’église de Saint-Rémy-sur-Creuse.

Église de Saint-Rémy 86220 Saint-Rémy-sur-Creuse Saint-Rémy-sur-Creuse 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Saint-Rémy-sur-Creuse est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne.

Visite libre de l’église de Saint-Rémy-sur-Creuse.