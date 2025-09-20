Visite libre de l’église de Sainte-Gemme-Martaillac Église de Sainte-Gemme-Martaillac Sainte-Gemme-Martaillac

Visite libre de l’église de Sainte-Gemme-Martaillac Église de Sainte-Gemme-Martaillac Sainte-Gemme-Martaillac samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église de Sainte-Gemme-Martaillac 20 et 21 septembre Église de Sainte-Gemme-Martaillac Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’église et les œuvres de Giovanni Masutti

Explorez librement l’église et admirez un ensemble unique de peintures du XXe siècle créées par l’artiste Giovanni Masutti.

C’est une occasion parfaite de contempler son art tout en profitant de la sérénité de l’église.

Église de Sainte-Gemme-Martaillac Église de Martaillac, 47250 Sainte-Gemme-Martaillac Sainte-Gemme-Martaillac 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Découvrez l’église et les œuvres de Giovanni Masutti

© William Picamil