Visite libre de l’église de Tarquimpol Église Saint-Etienne Tarquimpol

Visite libre de l’église de Tarquimpol Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Etienne Moselle

L’église Saint-Étienne de Tarquimpol, qui combine une tour romane du XIIe siècle et un chœur gothique du XIVe, et renferme des autels baroques du XVIIIe siècle. Elle abrite également un maître-autel du XVIIIe et conserve la mémoire de la famille de Gaita, dont le poète Stanislas de Gaita.

Église Saint-Etienne 57260 Tarquimpol Tarquimpol 57260 Moselle Grand Est L’église Saint-Étienne de Tarquimpol est un témoin précieux de l’architecture médiévale locale. Sa tour ronde, de style roman, date du XIIᵉ siècle, tandis que le chœur conserve des parties gothiques du XIVᵉ siècle. Son mobilier, dont le maître-autel date du XVIIIᵉ siècle. Parmi les particularités, on note des vitraux offerts vers 1880 par la famille de Guaita, et la découverte de sarcophages mérovingiens dans l’édifice.

