Visite libre de l’église des Jacobins Poligny

Église des Jacobins Poligny Jura

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église des Jacobins de Poligny. De style gothique rayonnant, l’église Notre-Dame, construite au XIIIe siècle, a été restaurée en 2022.

L’ancien couvent des Jacobins est un vaste bâtiment fondé en 1271 par Alix de Méranie, Comtesse de Bourgogne. Il abrita une congrégation des Frères Prêcheurs jusqu’à la Révolution, puis devint sous-préfecture pendant quelques années. De l’ancien couvent il ne subsiste presque rien le cloître a été démantelé il y a une cinquantaine d’années, mais la grosse tour carrée dite « Tour de la Bibliothèque », surmontée du clocheton à horloge faisait déjà partie des remparts du XVe siècle.

C’est maintenant un lycée d’Etat, le lycée Hyacinthe Friant, réputé surtout pour son enseignement hôtelier. Il comprend effectivement un restaurant d’application situé sur la Place des déportés, où il est possible de déjeuner pendant l’année scolaire ; une partie administrative et des salles de cours classiques.

L’église des Jacobins date du XIIIe siècle. Elle est du style gothique le plus pur et compte trois nefs sans transept. On peut y admirer les nombreuses clefs de voûte ouvragées, un triforium récemment découvert et le retable monumental en marbre construit au XVIIIe siècle qui occupe le fond de l’abside.

Dans cette église, se trouvaient autrefois les monuments funéraires des plus illustres familles de Poligny. Il n’en subsistait que la statue de Thomas de Plaine, Chancelier et Empereur Maximilien.

L’église des Jacobins est considérée comme l’une des plus belles de France, elle possède une acoustique exceptionnelle. En effet, dans le choeur, sous le culot sculpté, a été pratiqué un trou. Ce trou s’ouvre sur un pot en terre cuite en forme de poire qui confère une sonorité incomparable. .

Église des Jacobins Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 74

