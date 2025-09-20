Visite libre de l’église d’Heux Église Saint-Martin-d’Heux Larroque-sur-l’Osse

Visite libre de l’église d’Heux 20 et 21 septembre Église Saint-Martin-d’Heux Gers

Les dons volontaires pour la restauration des tableaux et des murs peints sont appréciés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez d’une visite libre pour découvrir l’église d’Heux, paisible édifice niché au cœur du village.

Laissez-vous guider par l’atmosphère du lieu et observez son architecture, ses éléments anciens et son histoire ancrée dans le patrimoine local.

Une halte idéale pour les curieux d’histoire et les amateurs de patrimoine rural.

Lors des deux journées, une exposition de peinture de Mme Bourgade aura également lieu.

Église Saint-Martin-d’Heux Heux, 32100 Larroque sur l’Osse Larroque-sur-l’Osse 32100 Gers Occitanie À 8 km de Condom, l’église Saint-Martin-d’Heux occupe le sommet d’un coteau couvert de vignes. C’est assurément l’un des plus beaux sites de Gascogne.

L’église date du XIIIe s et possède un décor peint par des religieuses en 1926. Parking.

© Les Amis de l’église de Heux