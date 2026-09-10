Visite libre de l’église du bourg à Laives, Église du Bourg, Laives
dimanche 20 septembre 2026 · Église du Bourg · Laives
Informations pratiques
Visite libre de l’église du bourg à Laives Dimanche 20 septembre, 15h00 Église du Bourg Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette église néo-classique du XIXe, inscrite à l’inventaire des Monuments historiques et ouverte au culte depuis 1833. Cette église a remplacé, au sein du village, l’ancienne église romane de Saint-Martin-du-Mont.
Construite en pierre de Laives sur les plans de l’architecte mâconnais Duthyl, elle protège dans ses murs des tableaux anciens, une statuaire unique et un mobilier religieux contemporain de sa construction.
Église du Bourg Rue du Centre, 71240 Laives Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette église néo-classique du XIXe, inscrite à l’inventaire des Monuments historiques et ouverte au culte depuis 1833. Cette a au …
© Paroisse Saint-Martin
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