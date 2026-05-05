Visite libre de l’église du bourg, Place de l’église, La Chapelle-Gonaguet

Visite libre de l’église du bourg 19 et 20 septembre Place de l’église Dordogne

Gratuit. Ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En prévision de la réhabilitation de l’église du bourg, l’église Saint-Michel ouvre exceptionnellement ses portes avant sa restauration.

Classé au titre des monuments historiques, l’édifice abrite en son sein un retable également classé.

Place de l’église Place de l’église, 24350 LA CHAPELLE GONAGUET La Chapelle-Gonaguet 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553035280 http://www.lachapellegonaguet.fr Présence de parking

Journées européennes du patrimoine 2026

©Mairie de La Chapelle Gonaguet