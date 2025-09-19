Visite libre de l’église du Christ-Roi de Migennes Église du Christ-Roi Migennes

Visite libre de l’église du Christ-Roi de Migennes Église du Christ-Roi Migennes vendredi 19 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église du Christ-Roi de Migennes.

Au XXe siècle, Pierre-Joseph Magne, curé de Migennes, a l’idée de construire une sorte de basilique baptisée « la Lourdes des Cheminots ». Cette église est la première au monde dédiée au culte du Christ-Roi et la première en France à posséder une armature en béton armé.

Conformément à sa volonté, il est inhumé sous la dalle de la crypte de l’église et sa mémoire est pérennisée dans la nef par un vitrail sur lequel il tient « son église » miniaturisée dans ses bras.

Église du Christ-Roi 3 avenue Marcellin Berthelot, 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 80 03 70 http://www.tourisme-migennes.fr

© Daytona Goguelat