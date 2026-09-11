Visite libre de l’église du Sacré Coeur du Sart, Eglise du Sacré Coeur du Sart, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visite libre de l’église du Sacré Coeur du Sart Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise du Sacré Coeur du Sart Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, l’église du Sacré Cœur du Sart est ouverte en visite libre.

À 16h : Concert du Jeune Ensemble Harmonique

Plus d’infos sur l’église ici : https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-du-sacre-coeur-de-flers-sart

Eglise du Sacré Coeur du Sart Place du Maréchal Foch 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-du-sacre-coeur-de-flers-sart »}]

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, l’église du Sacré Cœur du Sart est ouverte en visite libre. visite libre église

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