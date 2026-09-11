UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villeneuve-d'Ascq

Visite libre de l’église du Sacré Coeur du Sart, Eglise du Sacré Coeur du Sart, Villeneuve-d’Ascq

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise du Sacré Coeur du Sart · Villeneuve-d'Ascq

Visite libre de l’église du Sacré Coeur du Sart, Eglise du Sacré Coeur du Sart, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise du Sacré Coeur du Sart
Adresse
Place du Maréchal Foch 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Gratuit - Sans inscription

Visite libre de l’église du Sacré Coeur du Sart Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise du Sacré Coeur du Sart Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, l’église du Sacré Cœur du Sart est ouverte en visite libre.
À 16h : Concert du Jeune Ensemble Harmonique
Plus d’infos sur l’église ici : https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-du-sacre-coeur-de-flers-sart

Eglise du Sacré Coeur du Sart Place du Maréchal Foch 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-du-sacre-coeur-de-flers-sart »}]
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, l’église du Sacré Cœur du Sart est ouverte en visite libre. visite libre église

Ville de Villeneuve d’Ascq

À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)