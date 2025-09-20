Visite libre de l’église Eglise de l’Assomption-de-Notre-Dame Cesny-les-Sources

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Eglise du XIIème et XIIIème siècles. Elle dépend de l’ancien diocèse de Bayeux, elle est sous le patronage de Fontenay-Sur-Orne.

Eglise d’origine romane.

Eglise de l'Assomption-de-Notre-Dame Rue de l'église, 14220 Cesny-les-Sources Cesny-les-Sources 14220 Cesny-Bois-Halbout Calvados Normandie Parking à proximité et aménagement PMR

