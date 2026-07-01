Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame, Combon

Informations pratiques

Visite libre de l’église Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Notre-Dame Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église, exposition de vêtements liturgiques

Eglise Notre-Dame Rue de l’église, 27170 Combon Combon 27170 Eure Normandie

Visite libre de l’église, exposition de vêtements liturgiques