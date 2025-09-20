Visite libre de l’église Eglise Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer

Visite libre de l’église Eglise Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Samedi 20 septembre, 15h00 Eglise Notre-Dame de la Visitation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’association des amis de Notre-Dame de la Visitation ouvre les portes de l’église pour les Journées du patrimoine.

Cette église a déjà une longue histoire de presque mille ans derrière elle ! Son histoire est inséparable de celle de Blonville-sur-Mer. Sa construction plus dans les terres peut paraître surprenante de nos jours, mais la population de Blonville-sur-Mer était alors surtout rurale et la bordure côtière leur paraissait inhospitalière avec le marais qui était beaucoup plus étendu que de nos jours.

En 1859, l’archéologue Arcisse de Caumont livre une description précise de l’église de nos jours. Elle est orientée Est-Ouest, comme pour toutes les églises. Ce qui semble être le plus ancien sont les bases du clocher et du Chœur, datées des XIe et XIIIe siècles. Sans doute l’édifice primitif occupait le Chœur et le clocher actuels. Cet ensemble est complété à partir de la fin du XVe siècle par une grande nef. Cet agrandissement prend place après la fin de la Guerre de Cent Ans.

Les visiteurs pourront découvrir une exposition de vêtements lithurgiques.

Eglise Notre-Dame de la Visitation Route de Beaumont, 14910 Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie 02 31 14 40 00

L’association des amis de Notre-Dame de la Visitation ouvre les portes de l’église pour les Journées du patrimoine.

Sandrine Boyer-Engel