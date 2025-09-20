Visite libre de l’église Eglise Notre-Dame des Dunes Jullouville

Visite libre de l’église 20 et 21 septembre Eglise Notre-Dame des Dunes Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T19:+

Ouverture de l’église Notre Dame des Dunes, avenue Armand Jullou.

De 9h à 19h Visite libre – Gratuit

Eglise Notre-Dame des Dunes Avenue Armand Jullou, 50610 Jullouville Jullouville 50610 Manche Normandie 02 33 91 10 20 https://www.jullouville.com/

