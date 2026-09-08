Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame, Vaux-sur-Eure

Informations pratiques

Visite libre de l’église Samedi 19 septembre, 14h30 Eglise Notre-Dame Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir et admirer l’église Notre-Dame qui offre un majestueux retable de la fin du 17ème en bois rehaussé d’or qui accueille une magnifique toile du 18ème, classée Monument Historique en 1907 représentant l’Assomption de la Vierge.

La nef est couverte d’une voûte en charpente.

Eglise Notre-Dame Rue de l’église, 27120 Vaux-sur-Eure Vaux-sur-Eure 27120 Eure Normandie 02 32 36 61 44 https://www.vaux-sur-eure.fr/fr/ L’église a été édifiée aux XVIe et XVIIe siècles.

Plan :

L’église, de plan allongé, est orientée au sud-est et se termine par un chevet plat. La façade principale située au nord-ouest est flanquée d’une petite annexe. Une grande porte rectangulaire donne accès à l’édifice par le mur sud-ouest de l’annexe. Une ligne de démarcation sépare la nef du chevet aux dimensions plus petites.

Elévation extérieure : La façade principale à pignons est à pans de bois dans sa partie supérieure, elle est percée d’une baie en plein cintre à moitié cachée par la présence de l’annexe. Le mur gouttereau sud-ouest est ajouré par des baies en plein cintre. Le chevet est aveugle et sa partie supérieure est à pans de bois.

La toiture de l’église est à double pan. Le clocher se situe sur le faîte du toit au niveau des dernières travées de la nef. Deux égouts retroussés séparent la partie basse octogonale de la flèche. Sur cette dernière est attestée la présence d’une lucarne. L’ensemble est surmonté d’une croix faîtière.

Elévation intérieure : La nef est couverte d’une voûte en charpente.

A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir et admirer l’église Notre-Dame qui offre un majestueux retable de la fin du 17ème en bois rehaussé d’or qui accueille une magnifique toile du …

©Elodie NICOLAS