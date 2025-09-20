Visite libre de l’église Église paroissiale Sainte Anne Cesny-les-Sources

Visite libre de l’église 20 et 21 septembre Église paroissiale Sainte Anne Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Eglise XII eme sciècle

Église paroissiale Sainte Anne Rue Sainte Anne, Angoville, 14220 Cesny-les-sources Cesny-les-Sources 14220 Angoville Calvados Normandie https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-sainte-anne-d-angoville Église paroissiale Sainte Anne du 12 ème siècle en moellons de calcaire à silex et enduit au clou. La porte d’entrée est de style roman avec arc en pierre de calcaire de taille. Le patronage de l’église était en la possession de l’abbaye du Val dès 1167.

Percement baie du chevet 13 ème siècle.

Percements secondaires 18 ème siècle.

Depuis 2 ans, la commune restaure cet édifice grâce au mécénat, le conseil départemental , des bénévoles et des associations. La toiture a été refaite à neuf, ainsi que les vitraux, une partie du dallage. Quant au retable il a été restauré, menuiserie et polychromie, ainsi que le tableau de l’éducation à la vierge. L’église est isolé du bourg. De la mairie prendre la direction de Bonnoeil, elle se trouve à 400 m de la sortie du bourg. Deux places de parking le long de la route, pas d’accès PMR.

