Visite libre de l’église, Église Saint-André, Gauville-la-Campagne

Informations pratiques

Visite libre de l’église Samedi 19 septembre, 16h00 Église Saint-André Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la municipalité de Gauville-la-Campagne vous invite à franchir les portes de son église le samedi 19 septembre.

Que vous souhaitiez en apprendre davantage sur l’histoire du monument ou simplement profiter d’un moment de recueillement et d’observation en toute autonomie, deux temps forts vous sont proposés au cours de l’après-midi :

Visite guidée (14h00 – 16h00) : Un parcours commenté pour plonger dans l’histoire de l’édifice, découvrir ses particularités architecturales et la richesse de son mobilier religieux.

Visite libre (16h00 – 17h00) : Un créneau idéal pour déambuler à votre rythme et admirer le lieu en toute tranquillité.

Église Saint-André Rue du Neubourg, 27930 Gauville-la-Campagne Gauville-la-Campagne 27930 Eure Normandie

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la municipalité de Gauville-la-Campagne vous invite à franchir les portes de son église le samedi 19 septembre.

©LCDL Evreux