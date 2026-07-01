Visite libre de l’église, Eglise Saint-André, Yainville

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-André Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette église romane présente des qualités architecturales indéniables.

A noter :

– à l’extérieur : graffitis de bateaux

– à l’intérieur : des sondages effectués lors de la restauration ont révélé la présence de décors peints sur les deux faces de la nef

Eglise Saint-André Rue de la République, 76480 Yainville Yainville 76480 Seine-Maritime Normandie 02 35 05 92 25 http://www.mairie-yainville.fr/ église Saint-André – XIe siècle – classée en totalité au titre des Monuments Historiques en 1846 –

Restauration générale de l’édifice entre février 2022 et mars 2026.

Cette église présente de très nombreuses similitudes avec celle de Newhaven, ville portuaire d’Angleterre, située dans le Sussex. A proximité : parkings – arrêt de bus ligne 530 Rouen – Caudebec-en-caux

Cette église romane présente des qualités architecturales indéniables.

© Ville de Yainville