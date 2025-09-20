Visite libre de l’église Église Saint-Aubin Cesny-les-Sources

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Eglise qui trouve ses racine au XIème siècle.

Inscrite aux monuments historiques par arrêté du 6 mars 1933.

Curiuosité : Le clocher porche de la fin du XIème siècle avec un toît en batière.

Des châpiteaux sculptés dans le choeur avec des élèements caractéristiques de l’art roman.

Église Saint-Aubin Rue du Pont Fradel, 14220 Cesny-les-Sources, France Cesny-les-Sources 14220 Acqueville Calvados Normandie

Communauté de Communes Cingal-Suisse-Normande