Visite libre de l’église, Eglise Saint-Aubin de Neuville, Martin-Église
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Aubin de Neuville · Martin-Église
Informations pratiques
Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Aubin de Neuville Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Plus ancienne église du Pollet, reconstruite aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, elle témoigne du lien historique entre Dieppe, ses marins et son patrimoine religieux.
Visite libre : samedi 11h–18h, dimanche 14h–17h
Visites commentées : samedi 11h, 14h, 15h, 16h ; dimanche 14h et 15h
Organisé par la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dieppe
Eglise Saint-Aubin de Neuville rue de l’église, neuville les dieppe Martin-Église 76370 Dieppe Seine-Maritime Normandie
Plus ancienne église du Pollet, reconstruite aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, elle témoigne du lien historique entre Dieppe, ses marins et son patrimoine religieux.
© Paroisse Saint Jean-Paul II de Dieppe