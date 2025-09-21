Visite libre de l’église Eglise Saint-Denis Le Petit Veauville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition commentée sur les blasons de famille représentés sur les vitraux de l’église et sur le blanson communal.

Expo-photo sur la restauration de l’orgue en 2013

Exposition de chasubles anciennes brodées à la main

Exposition de banniéres de la paroisse restaurées en 2016 pra Mmes DOUVILLE et NEVEU

Eglise Saint-Denis Chemin du Pival, 76560 Héricourt-en-Caux Le Petit Veauville 76560 Seine-Maritime Normandie

