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Visite libre de l’église, EGLISE SAINT DENIS Ménil-Hubert-en-Exmes, Ménil-Hubert-en-Exmes

Visite libre de l’église, EGLISE SAINT DENIS Ménil-Hubert-en-Exmes, Ménil-Hubert-en-Exmes samedi 19 septembre 2026.

Lieu : EGLISE SAINT DENIS Ménil-Hubert-en-Exmes

Adresse : 61230 MENIL-HUBERT-EN-EXMES

Ville : 61230 Ménil-Hubert-en-Exmes

Département : Orne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre EGLISE SAINT DENIS Ménil-Hubert-en-Exmes Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’église.

EGLISE SAINT DENIS Ménil-Hubert-en-Exmes 61230 MENIL-HUBERT-EN-EXMES Ménil-Hubert-en-Exmes 61230 Orne Normandie
Visite guidée