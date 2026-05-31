Visite libre de l’église, EGLISE SAINT DENIS Ménil-Hubert-en-Exmes, Ménil-Hubert-en-Exmes

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre EGLISE SAINT DENIS Ménil-Hubert-en-Exmes Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’église.

EGLISE SAINT DENIS Ménil-Hubert-en-Exmes 61230 MENIL-HUBERT-EN-EXMES Ménil-Hubert-en-Exmes 61230 Orne Normandie

Visite guidée