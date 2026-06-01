Visite libre de l’église, Eglise Saint Ernier 61330 CEAUCÉ, Ceaucé

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint Ernier 61330 CEAUCÉ Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La visite de l’église est libre, vous touverez sur place un dépliant vous premettant de comprendre son architecture et ses éléments remarquables.

Eglise Saint Ernier 61330 CEAUCÉ Place de l’église 61330 CEAUCÉ Ceaucé 61330 Orne Normandie 0619086439 Eglise fin 19ème siècle, vitraux intéressants, Vierge de la Pitié (PIETA) du XVIesiècle dans son cadre retable du XVIIIe siècle Grille en fer forgé du XVème siècle renfermant le bras reliquaire de St Ernier. Statue de Ste Barbe en bois polychrome du XVIe siècle, Figure pleine de jeune paysanne tenant sa tour dans ses bras. Parking devant l’église et entrée adaptée aux personnes à mobilité réduite.

La visite de l’église est libre, vous touverez sur place un dépliant vous premettant de comprendre son architecture et ses éléments remarquables.

©Danièle d’Aubigny