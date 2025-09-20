Visite libre de l’église Eglise Saint-Firmin Cesny-les-Sources

Visite libre de l’église 20 et 21 septembre Eglise Saint-Firmin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Eglise du XIIIème siècle.

A l’intérieur de l’église figure le blason de la famille DODEMAN, seigneurs de Placy.

Eglise Saint-Firmin Rue de la Ville, 14220 Cesny-les-Sources Cesny-les-Sources 14220 Placy Calvados Normandie Parking à proximité et accès PMR

Communauté de Communes Cingal-Suisse-Normande