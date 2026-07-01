Visite libre de l’église, Église Saint-Godegrand, Saint-Fulgent-des-Ormes

Informations pratiques

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Église Saint-Godegrand Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

C’est l’occasion de venir découvrir la très jolie petite église romane de Saint Fulgent des Ormes qui sera ouverte pour l’occasion et d’en apprendre l’histoire. Tout près de l’église, un joli lavoir de pays est également à découvrir ainsi que plsuieurs fours à chanvre et puits chargés d’histoire

Église Saint-Godegrand Le bourg, 61130 Saint-Fulgent-des-Ormes Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie 06 16 16 02 31 Très jolie église néo romane du XII ème siècle, qui a tout le charme des églises de campagne. Trés beau plafond en bois et sol en tommettes du pays. En voiture, parking à proximité

C’est l’occasion de venir découvrir la très jolie petite église romane de Saint Fulgent des Ormes qui sera ouverte pour l’occasion et d’en apprendre l’histoire. Tout près de l’église, un joli lavoir…