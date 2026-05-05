Visite libre de l’église, Eglise Saint-Grégoire, Saint-Grégoire-du-Vièvre

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Grégoire Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

visite gratuite de l’église communale

Eglise Saint-Grégoire Place Monseigneur Feron, 27450 Saint-grégoire-du-Vièvre Saint-Grégoire-du-Vièvre 27450 Eure Normandie 02 32 42 80 57 L’église remonte au 13e siècle. Le fief dépend des évêques d’Avranches du fait de leur baronnie de Saint-Philbert. L’édifice est en partie reconstruit après la guerre de Cent ans. De plan rectangulaire, il se compose d’une tour clocher (1886) appuyée contre la nef en maçonnerie alternée de silex et calcaire formant décor. Ce mur présente de nombreux graffiti, plusieurs compositions avec personnages et animaux, ainsi qu’un rebus sur le thème de l’injustice du monde, le tout réalisé au 16e siècle en éclats de silex noir. La nef se prolonge par le choeur éclairé de baies en tiers point à remplages, et chevet plat. Nef et choeur sont éclairés par une série de vitraux datés de 1895-1910, réalisés par Duhamel-Marette et Muraire. présence d’un parking

Journées européennes du patrimoine 2026

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