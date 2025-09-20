Visite libre de l’église Eglise Saint-Hilaire Cesny-les-Sources

Visite libre de l’église Eglise Saint-Hilaire Cesny-les-Sources samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église 20 et 21 septembre Eglise Saint-Hilaire Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Eglise du XIIIème et XVème siècles.

Deux curiosités : sur le maître autel, le tabernacle en forme d’oeuf orné d’un Christ ressucité et un superbe antependium décoré de rinceaux polychromes bordé sur un fond de perle (XVIIème siècle)

Eglise Saint-Hilaire Place de l’eglise, Tournebu, 14220 Cesny-les-Sources Cesny-les-Sources 14220 Tournebu Calvados Normandie Parking a proximité et accès PMR

Communauté de Communes Cingal-Suisse-Normande