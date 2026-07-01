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Visite libre de l’église, Église Saint-Jean-Baptiste, Barneville-la-Bertran

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Barneville-la-Bertran

Visite libre de l’église, Église Saint-Jean-Baptiste, Barneville-la-Bertran

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Jean-Baptiste
Adresse
Chemin de la Moulière, 14600 Barneville-la-Bertran
Ville
14600 Barneville-la-Bertran
Département
Calvados

Visite libre de l’église Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 Église Saint-Jean-Baptiste Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La commune de Barneville-la-Bertrand, accueillera les visiteurs le samedi 19 septembre, pour des visites libres de 11h à 13h puis de 14h30 à 17h.
L’église et son clocher du XIIe siècle classé monument historique, forme le château et le presbytère transformé en mairie qui est le centre du village. L’ensemble est clairement visible depuis les collines environnantes, donnant au paysage la splendeur créée par ce complexe historique.

Église Saint-Jean-Baptiste Chemin de la Moulière, 14600 Barneville-la-Bertran Barneville-la-Bertran 14600 Calvados Normandie
La commune de Barneville-la-Bertrand, accueillera les visiteurs le samedi 19 septembre, pour des visites libres de 11h à 13h puis de 14h30 à 17h.

©Fondation-Patrimoine