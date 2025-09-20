Visite libre de l’église Église Saint-Jean de Gouville Mesnils-sur-Iton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visitez l’église Saint-Jean-Baptiste de Gouville avec pour guide un livret ludique. Une exposition de photos d’habitants de la commune sur le thème du « Geste » sera dévoilée, dans un mélange des genres local et… insolite.

Église Saint-Jean de Gouville 3 L'Église, 27240 Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27240 Manthelon Eure Normandie https://www.mesnils-sur-iton.fr

Service Communication de Mesnils-sur-Iton