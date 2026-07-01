Visite libre de l’église, Église Saint-Laurent, Quetteville

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Laurent Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La commune de Quetteville, vous ouvre les portes de l’Église Saint-Laurent, le 19 et 20 septembre de 10h à 18h.

Découvrez l’église du XIème siècle avec sa tour carrée méridionale. Il y aura une exposition des archives de l’église. Posée sur une éminence, l’église a été remaniée à plusieurs reprises à partir de sa construction au XIème siècle. Si la nef possède encore des témoignages de cette époque (chapiteaux à l’entrée de la chapelle Saint-Laurent, par exemple), le choeur, moins large que la nef, est plus tardif, ainsi que le clocher (XIIIème siècle), construit sur le côté de la nef. La base de ce dernier sert de chapelle dédiée à Saint-Laurent. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition autours de la commune se déroulera à l’intérieur de l’église durant les horaires d’ouverture de l’église

Église Saint-Laurent La Vallée de la Morelle, 14130 Quetteville Quetteville 14130 Calvados Normandie

La commune de Quetteville, vous ouvre les portes de l’Église Saint-Laurent, le 19 et 20 septembre de 10h à 18h.

©Office de Tourisme Communautaire de Honfleur