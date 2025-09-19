Visite libre de l’église Église Saint-Maclou

Visite libre de l'église Église Saint-Maclou vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La commune de Saint-Maclou vous ouvre les portes de son église en visite libre, le week-end du 19 au 21 septembre de 9h à 18h.

L’édifice a été construit aux alentours du XIème siècle, elle ne garde que quelques vestiges de cette époque puisqu’elle a été profondément remaniée au cours du XVIIIème siècle. Actuellement, on peut retrouver, une nef, d’un chœur rectangulaire en retrait déviant légèrement vers le sud et d’une tour carrée couronnée d’une corniche à modillons placée au nord du chœur.

Église 101 Campagne de Saint-Maclou, 27210 Saint-Maclou, France

