Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, Fay

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Martin Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Art et Patrimoine de Fay vous invite à visiter l’église Saint-Martin, datant du XVIe siècle, qui sera exceptionnellement ouverte au public. Le four du presbytère sera également ouvert au public ce jour-là, offrant une occasion unique de découvrir le patrimoine de Fay dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Venez nombreux pour profiter de ces moments d’histoire, d’art et de savoir-faire traditionnel, et participer à la sauvegarde du patrimoine local.

Église Saint-Martin Le bourg, 61390 Fay Fay 61390 Orne Normandie 02 33 28 43 01 De style roman, ce bâtiment des XIe, XVe et XIXe s possède un plan longitudinal avec une tour-clocher, contreforts en brique et en calcaire, diverses arcatures en accolade, trilobées et plein cintre, et une corniche moulurée sous la toiture à forte pente.

L’association Art et Patrimoine de Fay vous invite à visiter l’église Saint-Martin, datant du XVIe siècle, qui sera exceptionnellement ouverte au public. Le four du presbytère sera également ouvert à…

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