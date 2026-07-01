Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, Gonneville-sur-Honfleur

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La commune de Gonneville-sur-Honfleur, vous ouvre les portes de l’église Saint-Martin, pour la journée du 19 au 20 septembre.

L’église Saint-Martin, fut construite au XIIIème siècle, l’ensemble de l’édifice date de cette époque. Quant à la sacristie, celle-ci fut ajoutée en 1178. En 1957, une fresque représentant le poème des trois morts et des trois vifs de Baudouin de Condé, datée entre 1450 et 1480.

Aujourd’hui elle est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1933.

Église Saint-Martin Allée des Marronniers, 14600 Gonneville-sur-Honfleur, France Gonneville-sur-Honfleur 14600 Calvados Normandie

La commune de Gonneville-sur-Honfleur, vous ouvre les portes de l’église Saint-Martin, pour la journée du 19 au 20 septembre.

©Office de Tourisme Communautaire de Honfleur